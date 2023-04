Rachel Gould 5tet, il concerto alle Sale apollinee del teatro La Fenice

Nuovo appuntamento per Jazz&, rassegna di jazz e contemporary music organizzata da Veneto Jazz. Mercoledì 12 aprile (ore 19.30), alle Sale apollinee del teatro La Fenice, è in programma il quintetto di Rachel Gould. La cantante presenta “New Standards”, accompagnata da Antonio Marzinotto alla chitarra, Matteo Alfonso al pianoforte, Alvise Seggi al contrabbasso e Adam Pache alla batteria.

La statunitense Rachel Gould è tra le più dotate e sensibili cantanti di musica jazz. Nata a Camden (New Jersey) nel 1953, si è formata musicalmente a Boston. La sua carriera artistica, iniziata nei primi anni Settanta è costellata di prestigiose collaborazioni: da incisioni con Chet Baker (con cui ha inciso “All blues”), Dave Liebman, Art Farmer, a concerti con Woody Herman, Sal Nistico, Benny Bailey… Ha registrato il primo disco da leader (The Dancer) verso la metà degli anni Ottanta, proseguendo poi con lavori discografici su cui l’interesse di critica e pubblico è stato via via crescente: A Sip of Your Touch (con Riccardo Del Fra, Enrico Pieranunzi, Art Farmer e David Liebman), Live in Montreux, More of Me. Rachel Gould è anche riconosciuta come tra le più competenti ed esperte didatte in ambito jazzistico. Ha insegnato alla Musikhochschule di Cologne, al Conservatorio di Maastricht, alla Swiss Jazz School di Berna, alla Modelversuch di Hamburg, nell’International Jazz Clinics di Tübingen, all’University di Mainz, ai Remscheid Jazz Clinic e in molti altri seminari di jazz e coro jazz e spesso in giurie esaminatrici di scuole di musica (a Parigi, Luserna, Berna Anversa…). Dal 1991 insegna stabilmente al conservatorio dell’Aia.

Rachel Gould terrà infatti per Veneto Jazz anche un workshop dal titolo “La voce nel jazz”, sull’improvvisazione vocale jazz, con particolare attenzione al blues, alla forma-canzone dei brani del Great American Songbook e all’improvvisazione modale (12 - 13 aprile, per info www.venetojazz.com/workshop)

La rassegna Jazz& è organizzata da Veneto Jazz in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice, Ministero della Cultura, Regione del Veneto, con il patrocinio della Città di Venezia e con il sostegno del Comune di Castelfranco. Media partner: VeneziaNews. La direzione artistica è a cura di Giuseppe Mormile.