Icona delle musica anni '80 e '90, Raf in concerto al Mirano Summer Festival

Si allarga la platea di artisti protagonisti del Mirano Summer Festival 2024. Il prossimo 25 luglio, nell'area degli impianti sportivi di via Giacomo Matteotti, è atteso Raf, uno dei divi della musica italiana anni '80 e '90.

Salito alla ribalta nel 1983 con l'album Self control, cantato interamente in lingua inglese, nel 1987 è autore della musica di "Si può dare di più" cantata dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, e propri con Tozzi, lo stesso anno, arriverà terzo all'Eurovision Song Contest con il brano "Gente di mare", suo debutto in lingua italiana. Il grande successo arriverà poi tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, con brani che hanno fatto ballare diverse generazioni come "Ti pretendo", "Sei la più bella del mondo" e "IL battito animale".