Concerto di Santo Stefano di Josmil Neris con la Marvelous Band

La magia delle musiche di Natale ritorna all’hotel Ca’ Sagredo di Venezia il giorno di Santo Stefano con l’appuntamento firmato da Veneto Jazz. La Sala della Musica dello splendido palazzo veneziano del XV secolo ospita “Christmas Soul”, nuovo progetto della cantante Josmil Neris accompagnata dall’affiatatissima Marvelous Band.

Nella consueta formula di concerto&cocktail o di concerto&cena, in scena i grandi classici natalizi, rivisitati in chiave jazz e soul e in una nuova veste di freschezza ed eleganza grazie alla calda voce di Josmil. Un concerto per assaporare il clima della festa più attesa dell'anno con musica di altissima qualità, nello spirito autentico e coinvolgente della black music. Sul palco, con Josmil Neris, Marco Ponchiroli al piano, Alvise Seggi al contrabbasso e Francesco Inverno alla batteria. Il concerto è accompagnato a scelta da un cocktail o una cena di piatti tipici regionali, con ingredienti freschi e vini selezionati.

