Il guitar hero Steve Vai in concerto a Jesolo

La città di Jesolo si prepara ad accogliere un nuovo grande evento internazionale: il concerto del leggendario Steve Vai, chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, che torna in Italia per sole due date con il tour di presentazione del suo più recente lavoro discografico “Inviolate”. L’unica data italiana nel Nordest per Steve Vai è dunque in programma il prossimo sabato 8 aprile al Palazzo del Turismo di Jesolo, con inizio alle 21.00. I biglietti e gli speciali Vip Package per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita dalle 12.00 di venerdì 20 gennaio sul circuito Ticketone. Tutte le informazioni sono disponibili online.

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quarant’anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri. Vai ha inoltre preso parte a diversi progetti come G3 (con lineup che hanno di volta in volta incluso Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen e Steve Lukather) e il supergruppo Generation Axe formato insieme a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi.



«Ancora una volta Jesolo si onora di ospitare una stella della musica internazionale, uno dei più grandi chitarristi esistenti al mondo. – ha commentato l’assessore al Turismo di Jesolo Alberto Maschio -. La nostra città sta diventando sempre più attrattiva anche per artisti del calibro di Steve Vai, il cui concerto dimostra come stiamo alzando l'asticella e muovendo un ulteriore passo verso ciò che vogliamo diventare: una vera città di mare».