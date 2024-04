Un altro grande annuncio per il Summer Festival: The Kolors in concerto a Mirano

The Kolors continuano la loro cavalcata internazionale e, dopo la grande festa del Mediolanum Forum di Assago, la band annuncia il suo primo tour europeo, con una tappa, il 20 luglio, alle ore 21.30, al Mirano Summer Festival. Il concerto è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con Contatto Show Events e Associazione Volare e con la media partnership di Radio Company.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

"The Kolors European Tour 2024/25" parte a maggio, e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali festival e nelle più importanti arene europee. Il tour toccherà, oltre all’Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, e Belgio, sulla scia dell’enorme successo di "Italodisco" - oltre 220 milioni di streaming, 5 dischi di platino in Italia, 4 dischi di platino in Polonia, 1 disco di platino in Svizzera - e di "Un ragazzo una ragazza", brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo e già certificato disco di platino in Italia.

Il nuovo tour europeo conferma la caratura internazionale di un progetto che fa del sound il suo punto di forza, con un linguaggio musicale in grado di superare ogni limite e ogni confine geografico.

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita dalle ore 14 di giovedì 4 aprile nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).