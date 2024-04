La stagione concertistica di “Musica con le Ali” prosegue con il Trio Sideris

La stagione concertistica “Musica con le Ali 2024" nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia prosegue giovedi? 4 aprile alle ore 18 con un nuovo appuntamento all'insegna della grande musica classica e dei giovani interpreti di talento.

Protagonista di questo concerto e? il Trio Sideris, ensemble cameristico formato dal violinista Da?niel Jankovics, dalla violoncellista Eszter Ma?dy-Szabo? e dalla pianista Rachele Bonaffini. Costituitosi a Venezia, il Trio Sideris e? impegnato nella ricerca, nell'approfondimento e nel perfezionamento del repertorio cameristico, in particolare quello dedicato alla tradizione classica.

Nel marzo 2023, dopo essere stato selezionato dal Stauffer Center for strings di Cremona, il trio e? stato ammesso al corso di perfezionamento tenuto dal Trio Maisky presso la stessa Accademia Stauffer. Il programma del concerto organizzato da Musica con le Ali alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice sara? incentrato su due bellissimi brani dei coniugi Schumann, ovvero Piano trio in sol minore, Op.17 di Clara Wieck- Schumann e da Piano trio n. 3 in sol minore, Op.110 di Robert Schumann. Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Citta? Metropolitana di Venezia.

Associazione Musica con le Ali

L’Associazione Musica con le Ali e? stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realta? di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessita? di ciascuno.

Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attivita? per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilita? e per la valorizzazione delle loro capacita?. Di grande valore nell’ambito dell’attivita? dell’Associazione e? Radio MCA, innovativa web radio - dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura - pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.