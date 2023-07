A Fiesso d’Artico il TrioRox: un concerto fra jazz ed elettronica

Giovanni Guidi al piano, Joe Rehmer al basso, Dj Rocca ai live electronics: è il TrioRox, in scena venerdì 21 luglio (ore 21.15, ingresso gratuito) al Giardino Palazzo Municipale di Fiesso d’Artico, nel concerto organizzato da Veneto Jazz in collaborazione con Associazione Musicale Chioggia e promosso dal Comune di Fiesso d’Artico con l'assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale Primo Maggio.

TrioRox è un progetto nato dall’incontro tra tre protagonisti della scena musicale italiana (e non solo): il pianista Giovanni Guidi, il bassista Joe Rehmer ed il musicista elettronico DJ Rocca (Luca Roccatagliati). Tre personaggi che vantano un curriculum eclettico e consistente. Guidi, enfant prodige del piano Jazz, ha pubblicato diversi album per la prestigiosa etichetta ECM, ed ha collaborato con i migliori musicisti jazz ed elettronici, da Enrico Rava a Matthew Herbert, da Joe Lovano a Ricardo Villalobos. Joe Rehmer, americano trapiantato in Italia, è uno dei bassisti più richiesti, condividendo palchi e studi di registrazione assieme ad autorità come Gianluca Petrella, Tommaso Cappellato e Dan Kinzleman. DJ Rocca è un digei e musicista attivo dagli anni novanta, e vanta numerosi album, singoli e remix con, e per protagonisti fondamentali della scena dance alternativa (Andrew Weatherall, Dimitri From Paris ed Howie B), come una militanza nella scena jazz con svariati album assieme a Franco D’Andrea. La musica che propone il trio è una commistione di elettronica, dance, Jazz e pop, con slanci di groove nel campo della musica house e techno, senza tralasciare commistioni tra electro, classica e minimalismo. Un melting pot di stili tra Keith Jarret e Carl Craig.

Ad aprire il concerto sarà, alle 20.45, il Bilico Duo, con Jacopo Fagioli alla tromba e Nico Tangherlini al piano, finalisti del Premio Tomorrow’s Jazz 2022, dedicato ai giovani talenti del jazz italiano. Bilico è il duo composto dal trombettista Jacopo Fagioli e dal pianista Nico Tangherlini. Il duo suona musica originale molto espressiva che può essere descritta come moderno jazz cameristico: il carattere espressivo della loro musica emerge dalla sensibilità dei due artisti e dalla loro continua ricerca di equilibrio tra suono e ascolto. I Bilico hanno iniziato la propria attività nel marzo 2019 ed hanno ottenuto il primo riconoscimento nel medesimo anno con la vittoria del Premio “Marco Tamburini” a Rovigo. L’ingresso è libero. In caso di maltempo il concerto si terrà in Sala Consiliare.