Il sassofonista Joe Lovano e il trio di Marcin Wasilewski in concerto al Teatro Toniolo

Per Venezia Jazz Festival, martedì 2 novembre 2021, al Teatro Toniolo, il sassofonista statunitense Joe Lovano e il trio polacco di Marcin Wasilewski, uno dei pianisti di primo piano del jazz europeo, si incontrano su composizioni originali pubblicate in un disco ECM (Arctic Riff, 2020), fra territori musicali poco esplorati e improvvisazioni collettive, in uno degli eventi più attesi del festival. La formazione musicale del pianista polacco Marcin Wasilewski è stata fortemente influenzata dalla figura d Keith Jarrett.

Nel 1990 il suo trio fu notato dal trombettista Tomasz Sta?ko che lo integrò in un quartetto. Joe Lovano rappresenta oggi, accanto a figure come quella di John Coltrane e Sonny Rollins, uno dei maggiori sax tenori del panorama jazz mondiale. La sua carriera non conosce momenti di pausa. Ha suonato con Gunther Schuller, Herbie Hancock, Carla Bley, Michael Petrucciani e molti altri ancora.

Biglietti

intero 28 euro + diritto di prevendita

ridotto 23 euro + diritto di prevendita

Prevendite: circuiti Vivaticket e Ticketone

