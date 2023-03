Fino ad aprile vincere è questione di alta fedeltà a Porte di Mestre

Dal 2 marzo al 30 aprile ritorna il concorso “Vincere è questione di alta fedeltà”, riservato a tutti gli iscritti al Porte di Mestre Club, il programma di Alta Fedeltà del Centro Commerciale Porte di Mestre. Chi si è già iscritto e ha partecipato alla prima edizione del concorso, conoscerà sicuramente come funziona questa imperdibile iniziativa. Se invece non siete ancora iscritti, è l’occasione giusta per farlo: basta registrarsi gratuitamente sul sito fidelity.portedimestre.it.

Come funziona il concorso

Entrando nel Porte di Mestre Club, avrete l’occasione di partecipare al grande concorso che vi accompagnerà fino al 30 aprile: basta fare acquisti nei negozi in Galleria e caricare le foto degli scontrini sul canale whatsapp di Porte di Mestre al numero 041.983389 o su fidelity.portedimestre.it, dopo aver fatto il login con i vostri dati. Ricordatevi che ogni scontrino valido darà diritto ad un solo tentativo, nell’una o nell’altra modalità.

I premi in palio

Con il concorso “Vincere è questione di alta fedeltà” potrete vincere subito una delle 600 gift card da 20€ in palio e in più potrete aggiudicarvi due fantastici maxi premi: 1 gift card da 1.000€ estratta tra tutti gli scontrini caricati e 1 gift card da 2.000€ estratta tra gli scontrini caricati di valore pari o superiore a 40€! L’estrazione finale si svolgerà entro e non oltre il 31 maggio 2023. In caso di vincita, per ottenere il premio dovrete semplicemente recarvi presso l’info point del Centro Commerciale Porte di Mestre e presentare lo scontrino associato alla vincita, il vostro documento d’identità e l’indirizzo email di partecipazione e iscrizione al programma fedeltà.

E adesso non ci resta altro che augurarvi buoni acquisti a Porte di Mestre e buona fortuna fino al 30 aprile con il concorso “Vincere è questione di alta fedeltà”! Se volete sempre essere aggiornati sulle novità e sulle promozioni in corso del Centro Commerciale Porte di Mestre, potete visitare il sito www.portedimestre.it o la pagina Facebook @portedimestre.