Alla Fenice il concerto gratuito del coro nazionale ucraino

Sarà un concerto straordinario quello offerto dal Coro Taras Shevchenko National Academic Opera and Ballet Theatre of Ukraine, in programma domenica 2 luglio 2023 alle ore 10.30 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice: un’occasione rara per poter ascoltare la musica tradizionale ucraina nell’interpretazione degli artisti provenienti da quella nazione.

L’opportunità di ascoltare questa compagine è data dalla sua partecipazione alle rappresentazioni di Der fliegende Holländer (L’olandese volante) di Richard Wagner al Teatro La Fenice, una collaborazione internazionale resa possibile grazie allo stanziamento di fondi da parte del Ministero della Cultura a sostegno delle attività performativa di artisti ucraini. Nel concerto corale, la compagine ucraina diretta da Bogdan Plish e da Denys Krutko, e con Vitaly Lyman nella veste di pianista solista, proporrà una serie di brani tratti dal repertorio ucraino tradizionale antico, moderno e contemporaneo. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà inoltre possibile effettuare una donazione responsabile collegandosi alla piattaforma internazionale di sostegno all'Ucraina United24.