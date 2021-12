Babbo Running: a Chioggia la corsa dedicata al Natale

Per la prima volta arriva a Chioggia la Babbo Running, la corsa/camminata con il costume di Babbo Natale: un evento divertente e ironico, adatto a tutte le età, per trascorrere in modo entusiasmante una giornata che precede il Natale.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 al Babbo Running Village, un’area allestita in piazza Vigo e interamente dedicata ai partecipanti, con musica, attività e intrattenimento. Alle ore 9:30 la partenza: un fiume di Babbo Natale animerà la città di Chioggia lungo un percorso di 7 chilometri, uno street show che sarà anche l'occasione per scambiarsi gli auguri di Natale. La marcia è a ritmo libero e ciascuno potrà scegliere la propria andatura. L'arrivo è sempre in piazza Vigo.