A Noale torna la corsa dei Babbo Natale

Domenica 17 dicembre piazze e strade di Noale si torneranno a colorare di rosso. Sono attesi in molti all’evento "Corri con Babbo Natale", promosso da Veneto Specialsport, Libertas, Anas, Coni Venezia, con il patrocinio di Regione del Veneto e Città di Noale.

La mattina della gara sarà possibile iscriversi fino all’esaurimento dei pettorali con un leggero sovrapprezzo. Il ricavato dell’evento sarà destinato alle attività sportive dei disabili e ad altre associazioni di volontariato del comune. Alla fine, le fatiche saranno ripagate dal pacco gara natalizio, con il panettone della corsa, e dal ristoro finale la pasta e fagioli con radicchio di Treviso, vin brulé, cioccolata calda e per i bambini lo zucchero filato.

«Non solo un evento per famiglie - spiega Lorenzo Boscaro di Libertas -, ma anche un evento agonistico a cui parteciperanno la campionessa italiana e finalista agli europei Under 20 Laura de Marco e il campione di casa, il maratoneta Luca Solone». Un appello a partecipare numerosi arriva dall’assessore allo sport, Giuseppe Mattiello: «Una corsa partecipata è un momento di aggregazione e un gran bel colpo d’occhio per Noale». La partenza è preivsta alle ore 10 da piazza Castello.

Sempre domenica, nel pomeriggio, è in programma un’attività per le famiglie dal titolo “Le magiche favole di Natale con gli elfi Zenzero e Cannella”. Quattro i turni previsti per l’evento itinerante: 16.00, 16.30, 17.00 e 17.30. Partenza dalla torre delle campane (prenotazioni@proloconoale.it). Prosegue in torre delle campane la mostra “I volti di Maria”, aperta sabato dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.