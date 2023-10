Al via le iscrizioni ai corsi di recitazione proposti dal Teatro a l'Avogaria di Venezia

Al via le iscrizioni ai corsi di recitazione del Teatro a l'Avogaria di Venezia: un'offerta formativa completa che spazia dalla tradizione all’innovazione, alla quale è possibile iscriversi da lunedì 2 ottobre. I workshop si terranno presso lo storico spazio teatrale veneziano nato nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario di Ca' Foscari che, fin dagli esordi, si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d'improvvisazione teatrale tra la Commedia dell´Arte e le Teorie dell´Avanguardia.

Si parte dal “Seminario di arti della scena”, tenuto da insegnanti professionisti che, al di fuori dei percorsi di scolarizzazione del teatro, offre un’esperienza unitaria tra ricerca e memoria della tradizione, tra trasmissione e creazione. I temi sono quelli fondanti del Teatro a l’Avogaria, quali la Commedia dell’Arte e la tradizione teatrale veneziana e veneta, dal XVI secolo alla contemporaneità. A questo si aggiungono, in una combinata predilezione per la formazione fisica e della consapevolezza culturale, pratiche che interessano la drammaturgia per lo spettacolo, il teatro di figura, l’apprendimento di pratiche materiali, come la costruzione di maschere e di oggetti teatrali, e di pratiche legate alla tecnica.

Il laboratorio I “Linguaggi Teatrali” , tenuto da Angelo Callipo, utilizza invece il “Metodo Strasberg” per indagare tutto ciò che è relativo alla sfera teatrale, dal gesto alla parola, dalla manipolazione alla relazione con le persone e con lo spazio, permettendo a ognuno di liberare la personale e naturale creatività. Vengono perciò forniti stimoli idonei a prendere coscienza dei propri mezzi espressivi, sollecitando l’uso di tutti i sensi a disposizione.

Il laboratorio II “Io sono il comico”, condotto da Angelo Callipo, si struttura attraverso scene e personaggi del teatro antico, moderno e contemporaneo che mettono al centro la riflessione sull’uomo e sulla società servendosi del linguaggio comico, satirico o paradossale. Le strutture delle commedia a servizio dell’interpretazione umana.

Per chi volesse avvicinarsi per la prima volta al teatro è inoltre disponibile un corso propedeutico di tre giorni (nove ore complessive) tenuto dagli insegnanti per introdurre gli allievi alla pratica scenica secondo il metodo della Scuola Giovanni Poli. Il corso si terrà a ottobre ed è dedicato a chi intende iscriversi a quello di recitazione, non ai laboratori.

Dedicato ai più piccoli e in collaborazione con il laboratorio Falier di Tema Cultura, il laboratorio teatrale per bambini e ragazzi, che li introdurrà all’arte del palcoscenico con metodologia studiata in base alle diverse età ed esigenze.

Infine il laboratorio di “Scrittura teatrale”, curato da Angelo Callipo, dedicato a chi ha voglia di scrivere: consente di entrare in diretto contatto con i personaggi, di rivelare a fondo la loro psicologia e anche di instaurare un legame tra le loro motivazioni e il sé di chi scrive, insomma di rivelarsi.