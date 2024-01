Il corteo acqueo dà il via ufficiale ai festeggiamenti per il Carnevale di Venezia

Carnevale di Venezia 2024: ritorna l’atteso corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana” di cartapesta. L'appuntamento è per domenica 28 gennaio, dalle 11 alle 13.

Un eccezionale corteo di imbarcazioni a remi mascherate e condotte da vogatori in costume si radunano nei pressi di Punta della Dogana e raggiungono la zona di Rialto, dove una colorata coreografia di colori avvolgerà il Ponte di Rialto prima della grande festa in Erbaria, per dare un simbolico via ai festeggiamenti.