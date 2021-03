Venezia compie 1600 anni: il programma di giovedì 25 marzo

Nonostante le restrizioni, non si rinuncerà a celebrare l'importante compleanno per la città

Il 25 marzo Venezia compie 1600 anni. Sarà un compleanno speciale, che tuttavia non potrà essere festeggiato come invece meriterebbe. Nei giorni scorsi si è tenuta la riunione del "Comitato ufficiale 1600 anni della Fondazione di Venezia" durante la quale sono stati definiti gli appuntamenti per il giorno di avvio delle celebrazioni, che seppur in forma molto ridotta non mancheranno.

I 1600 anni di Venezia: programma del 25 marzo

Alle 11 all'interno della Basilica di San Marco, in concomitanza con la solennità dell'Annunciazione, il patriarca Francesco Moraglia celebrerà la Messa. Per evitare assembramenti la celebrazione sarà trasmessa anche in diretta televisiva e in streaming. Alle 16 tutto il Patriarcato di Venezia ricorderà la fondazione della Città. Per tale ragione tutti i parroci sono stati invitati a suonare le campane a distesa alle 16 per celebrare così i 1600 anni di Venezia.

Alle 18.30 sarà invece la Rai a tributare un omaggio a Venezia, mandando in onda su Rai 2 uno speciale dedicato a Venezia con il quale, attraverso immagini e musica, raccontare i 1600 anni dalla sua Fondazione con uno sguardo al futuro.