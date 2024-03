Sconti e mostre: si rinnova il "miglio d'arte" dei musei di Dorsoduro

Sono passati ormai dieci anni da quando Gallerie dell’Accademia, Galleria di Palazzo Cini, Collezione Peggy Guggenheim e Palazzo Grassi-Punta della Dogana hanno pensato di sottoscrivere per la prima volta un sodalizio. Oggi, i quattro grandi musei hanno comunicato di aver rinnovato l’accordo per rilanciare il "Dorsoduro Museum Mile", «una convenzione finalizzata alla reciproca promozione dell’offerta museale e all’implementazione dei flussi turistici in quell’area del sestiere di Dorsoduro a Venezia, compresa tra il Ponte dell’Accademia e Punta della Dogana».

La convenzione

«Dieci minuti sono necessari per raggiungere Punta della Dogana dalle Gallerie dell’Accademia - nota il direttore delle Gallerie dell'Accademia Giulio Manieri Elia - un viaggio artistico senza pari che va da Giorgione a Picasso, da Pontormo a Tadao Ando, dalle radici della Scuola pittorica veneta alle ricerche artistiche più recenti, si attraversano secoli di storia e centinaia di opere d’arte». L'accordo prevede la realizzazione di riduzioni, progetti comuni, campagne social, e attività, con un collaborazione tra le quattro istituzioni culturali che passa per la condivisione di informazioni e l'ideazione di azioni di comunicazione congiunte.

Nell'immediato, continua la speciale scontistica: chi acquista un biglietto a pagamento in una delle sedi del Dorsoduro Museum Mile o possiede la Membership Card di uno dei partner ha diritto a un biglietto ridotto nelle altre istituzioni del circuito. I biglietti scontati disponibili sono pari a 14 € alla Collezione Peggy Guggenheim, 15 € a Punta della Dogana (incluso Palazzo Grassi), 8 € alla Galleria di Palazzo Cini a San Vio e 12 € alle Gallerie dell’Accademia. I biglietti così acquistati potranno essere utilizzati entro sette giorni. «Il Dorsoduro Museum Mile dimostra, in un ecosistema culturale così denso e complesso qual è Venezia, il valore delle alleanze tra istituzioni tanto diverse e tutte di altissimo livello come le nostre, operazione tutt’altro che scontata. È un’indicazione di movimento nell’economia della cultura» ha detto Renata Codello della Fondazione Giorgio Cini.

Le mostre

Nel 2024, le quattro istituzioni animeranno il miglio di Dorsoduro con un programma espositivo di grande valore, complice la 60. Esposizione Internazionale d’Arte de La Biennale di Venezia di prossima inaugurazione. Queste le mostre che si alterneranno nei prossimi mesi accendendo il sestiere, senza per questo dimenticare le già ricchissime collezioni permanenti:

dal 17 marzo al 24 novembre, Pierre Huyghe. Liminal, a Punta della Dogana e sempre dal 17 marzo e fino al 6 gennaio 2025, Julie Mehretu. Ensemble a Palazzo Grassi;

dal 24 marzo al 23 giugno 2024, Affinità elettive, Picasso, Matisse, Klee e Giacometti, opere dal Museum Berggruen

Neue Nationalgalerie in dialogo con i capolavori delle Gallerie dell’Accademia, alle Gallerie dell’Accademia e alla Casa dei Tre Oci (la nuova sede del Berggruen Institute Europe), mentre dal 17 aprile al 15 settembre 2024, Willem de Kooning e l’Italia, sempre alle Gallerie dell’Accademia;

dal 13 aprile al 16 settembre Jean Cocteau. La rivincita del giocoliere, alla Collezione Peggy Guggenheim, cui seguirà Marina Apollonio. Oltre il cerchio, dal 12 ottobre al 3 marzo, 2025;

dal 16 aprile al 29 settembre Martha Jungwirth. Heart of darkness a Palazzo Cini, dove il 28 giugno inaugurerà anche Eleonora Duse. Mito Contemporaneo, fino al 13 ottobre.

Secondo Karole P. B. Vail, direttrice della Peggy Guggenheim, che esprime tutta la sua soddisfazione: «Fin dal principio il Dorsoduro Museum Mile si è distinto come progetto virtuoso e unico nel suo genere, volto a promuovere la sinergia tra realtà museali cittadine di eccellente prestigio. A quasi dieci anni dalla sua nascita, l’iniziativa conferma oggi il sodalizio più forte che mai tra quattro istituzioni che credono fermamente nell'importanza della collaborazione, del dialogo e dello scambio in ambito culturale e artistico». La parola all'utenza: per conoscere le attività basterà seguire i siti web e i canali digitali delle quattro istituzioni e gli hashtag “#walkthemile #DorsoduroMuseumMile e #DDMM.