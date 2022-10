Dal 28 ottobre al 1° novembre Halloween da brividi a Porte di Mestre

Anche quest’anno il Centro Commerciale Porte di Mestre celebra il lungo ponte di Halloween con un evento spettacolare e sorprendente: il castello stregato! Dal 28 ottobre al 1° novembre, dalle 15 alle 20 al primo piano presso Porta Poerio fronte Ca Zampa, bambini e ragazzi potranno vivere un’esperienza da brividi. Per tutti in omaggio una spaventosa foto e la possibilità di farsi fare un trucco mostruoso! Inoltre ci sarà anche un’area dedicata a giochi e laboratori, sempre a tema Halloween.

All’interno del castello troverete un emozionante percorso suddiviso in 5 parti: “la sala dei fantasmi”, “la stanza delle streghe”, “una cena da paura” e “la stanza delle zucche”. I bambini, per passare da una stanza all’altra, dovranno armarsi di coraggio e affrontare fantasmi, cercare chiavi segrete, partecipare ad un banchetto da paura e trovare dei messaggi nascosti. Al termine del percorso verranno premiati per il loro coraggio con una foto ricordo di questa divertentissima esperienza!

Potranno accedere al castello stregato tutti i bambini e i ragazzi dai 7 ai 13 anni, mentre i più piccoli (3-6 anni) potranno entrare solo se accompagnati da un adulto.

Dal 28 ottobre al 1° novembre non prendete impegni: vi aspettiamo al Centro Commerciale Porte di Mestre per una Festa di Halloween da brividi, con il castello stregato!

