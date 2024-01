Dani de Zan live all'Hard Rock Cafe

A partire dal 4 gennaio, dalle 21 alle 22.30, ogni giovedì, il calore e il ritmo della live music tornano ad animare le serate dell’Hard Rock Cafe di Venezia. Inaugura gli appuntamenti Dani de Zan, che con la sua chitarra ripercorre la musica folk, soul country e blues americana degli anni '60 e '70, con riferimenti alla tradizione pop anglosassone di Johnny Cash, Beatles, Ray Charles, Amy Winehouse, e l'inserimento di alcuni suoi brani inediti.

Cantante moderna e autodidatta, Dani è fortemente ancorata agli anni '60 e vive la sua esperienza musicale con la tipica filosofia hippie che contraddistingue gli artisti di quel tempo. Il suo sound è un fresco mix di musica blues, folk e soul di respiro internazionale: è infatti un’autrice e cantante che suona da qualche anno in Spagna, Inghilterra, Germania e Svizzera, che con le sue canzoni vuole stupire e coinvolgere ogni tipo di pubblico, creando atmosfere allegre, ma anche emozionanti ed intime.

Dani ha suonato in vari festival locali e stranieri e ha all’attivo tre album di brani inediti (“Easy”, “Just like Jesus”, “What if I was a blues?”). Collabora da anni con artisti quali Aldo Betto, Lovesick Duo, Giacomo & Mauro Da Ros, Cocco Marinoni e molti altri, presenti nei suoi album.