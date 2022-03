David Riondino e Dario Vergassola al teatro Elios-Aldò

Ultimi appuntamenti in calendario per la stagione teatrale di Scorzè, promossa dall'assessorato alla cultura in collaborazione con il circuito Arteven. Al Teatro Elios-Aldò, domenica 27 marzo ore 17.30, vanno in scena David Riondino e Dario Vergassola nel loro Raffaello, La Fornarina, Il Cinquecento e altre storie, spettacolo ideato in occasione del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Raffaello Sanzio, artista tra i più celebri del Rinascimento.

Raffaello Sanzio ritrae Leonardo nella Scuola di Atene in veste di Platone. Consapevole erede delle glorie del maestro, raccoglie l’eredità della figura complessa e onnicomprensiva dell’Artista: non solo pittore e architetto, ma ormai punto di riferimento per lo stile dell’epoca, in qualche maniera modello e simbolo di uno stile di vita. Quale era questo stile di vita, nelle corti, nelle città e campagne italiane, nei primi anni del 1500? È questo il centro dell’indagine proposta dai due artisti nello spettacolo, un’originale indagine in cui alla figura di Raffaello affiancano quelle del poeta scrittore e drammaturgo Pietro Aretino, che ci illumina sull’idea di Eros che circolava tra le corti, le città e le campagne assieme all’umanista e letterato Baldassar Castiglione, che ci aiuta a conoscere la figura del cortigiano. Raffaello, con la sua nota vicenda sentimentale con la modella Margherita Luti, altresì detta la Fornarina, di cui ci lascia ritratti indimenticabili anche in figure di madonne e sante, sarà il filo conduttore di un viaggio tra letteratura, poesia, musica e arte del primo Cinquecento, condotto da David Riondino ad uso di un dispettoso e recalcitrante Dario Vergassola, costretto dalle leggi di mercato a fare i conti con il Cinquecento e Raffaello Sanzio.

