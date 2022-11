Davide Toffolo dei TARM in dialogo con la fumettista Alice Berti alla Vez

È un’icona duplice, del rock e del fumetto, ed è straordinariamente amato, da tante generazioni di fan: Davide Toffolo, maestro del fumetto italiano, è anche il frontman di uno dei gruppi di riferimento della scena musicale indipendente, i Tre Allegri Ragazzi Morti. Il suo incontro, in dialogo con la giovane autrice e cartoonist veneta Alice Berti, è certamente fra i più attesi del cartellone In_touch. Incontri altamente reattivi, promosso dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia con il contributo finanziario dei fondi strutturali europei Pon Metro.

L'appuntamento è per giovedì 1 dicembre, alle 17.30 alla Biblioteca Civica Vez di Mestre, per un “dialogo d’autore” condotto dalla giornalista Chiara Pavan, sul filo rosso “Leggere a fumetti. Graphic novel, che passione!”. A conclusione per il pubblico è previsto uno spazio firmacopie. L’ingresso è come sempre libero, prenotazioni per riservare il proprio posto al link: https://bit.ly/3AT8q4u.