"De scondon": Venezia al tempo del Covid-19 vista dagli occhi di un veneziano

Da sabato 17 ottobre e fino a domenica 1 novembre 2020 sarà possibile visitare "De scondon. Venezia al tempo del Covid-19 vista con gli occhi di un veneziano", mostra fotografica di Franco Vianello Moro alla Scoletta di S. Giovanni Battista in Bragora, in campo Bandiera e Moro.

Il pieno è fatto visivo, il rumore è audio, così i loro contrari, e in entrambi i casi l'uno richiama l'altro. Questo visibile vuoto veneziano, vuoto di gente e cose è subito percepito come silenzio. Ma c'è silenzio e silenzio, questo appare un silenzio da day after e le pietre sono rovine, oppure lo immagini riempito dalla voce invisibile del Grande Dittatore, che rimbomba sulla pietra immobile e lucente. Il silenzio di prima, della città del silenzio era altra cosa, da essercene dimenticati. Era un silenzio rotto, che ricominciava, era un silenzio vitale, accompagnato da una porta sbattuta, da un 'ciao' in calle a mezzanotte, dagli amori dei gatti, persino da un trolley o dal carrello della siora Maria. Silenzio è paesaggio, e i due silenzi sono paesaggi diversi. Uno soccomberà, e un altro riprenderà e quello che riprenderà lo rivorremo vitale, di nuova vita.