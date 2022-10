Deborah Johnson canta Donna Summer a Venezia

Venezia Jazz Festival approda allo Splendid Venice Hotel giovedì 27 ottobre, a partire dalle 19, con il tributo a Donna Summer di Deborah Johnson, cantante di origini statunitense ma molto conosciuta anche in Italia, per via della recente partecipazione a Tale e Quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti.

Deborah Johnson in concerto a Venezia

Deborah è la figlia del grande musicista Wess ed è proprio da lui che ha acquisito ed ereditato la passione per l’arte. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti artisti famosi tra i quali Massimo Ranieri e Ron. Oltre alla voce di Deborah Johnson, il trio è composto da Ivan Zuccarato alle tastiere e Paolo Andriolo al basso.

Prenotazione obbligatoria: gr.splendidvenice.ve@starhotels.it - tel. 041 5200755