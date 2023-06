A Murano arriva "Degustando", lo speciale evento con chef stellati, vino e musica

Dopo il successo delle prime tappe oltre i confini piemontesi tenute a Milano e a Parma, durante Cibus 2023, Degustando sceglie Venezia, il 13 giugno dalle ore 19.30, nella splendida Murano, per un’edizione speciale del suo gourmet tour italiano. Un’isola nella laguna veneta, ricca di storia e intrisa di magia, per questa edizione di alta gastronomia e dj music. Location dell’evento NH Collection Venezia Murano Villa, situato nell’ex fabbrica del vetro De Majo con vista panoramica sulla Laguna, che ha preservato l’essenza storica dell’edificio in una calda atmosfera di eleganza e stile.

All’interno di Degustando dieci chef, alcuni dei quali stellati Michelin prepareranno in Show Cooking altrettanti piatti di alta gastronomia declinandoli in chiave street food. Non solo buon cibo ma anche musica: la serata sara? accompagnata dai vibranti suoni del deejay set firmato da Samuel, famoso cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo musicale dei Subsonica.

Degustando e? un format unico, che nasce 15 anni fa da un’idea dell’agenzia torinese ToBe Events e dalla volonta? di creare una rete di eccellenze del settore enogastronomico e di renderla fruibile al grande pubblico. Un format vincente che negli anni, con le sue gourmet experience, ha impreziosito il fuori salone dei piu? importanti eventi del panorama nazionale ed internazionale come le ATP Nitto Final 2022 e il Salone Internazionale del Libro di Torino 2023.

Sapienti mani di rinomati chef italiani, riuniti per la serata nella splendida location dell’hotel cucineranno contemporaneamente 10 piatti rappresentativi della loro cucina dando la possibilita? al pubblico presente di assaggiarli in chiave tapas. Alcuni degli chef protagonisti dell’iniziativa saranno lo stellato Michelin Walter Ferretto del Cascinalenuovo di Isola d’Asti, Danilo Fraccaro del Ristorante Garibaldi di Bassano, Gabriele Alloni del Ristorante Arman di Treviso, Denis Begiqi del Ristorante De Majo dell’NH Collection Venezia Murano Villa, Manuel Gobbo e Beatrice Smonetti del Ristorante Le Beccherie di Treviso, Umberto Ungaro del Ristorante Il Giardino Segreto dell’Hotel NH Collection Grand Hotel Palazzo dei Dogi, Nicolo? Giugni del Ristorante Razzo di Torino, Andrea Valentinetti del Ristorante Radici (Padova), Renato Rizzardi della Locanda di Piero (Montecchio Precalcino - VI) e Emin Haziri ed e? il nuovo executive chef del Canavacciuolo Bistrot Torino.

Non solo degustazioni, ma anche cultura del prodotto, dell’artigianalita? e delle tradizioni locali con stand enogastronomici, rappresentanti le antiche tradizioni del Piemonte e del Veneto, che accoglieranno gli ospiti con le loro eccellenze locali in un nuovo percorso sensoriale tutto da scoprire.

In Degustando inoltre saranno presenti i piu? grandi produttori vitivinicoli delle due regioni con una selezione di vini serviti a calice.

Per partecipare all"evento e? necessaria la prenotazione online.