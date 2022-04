Massimo Dapporto e Antonello Fassari portano "Il delitto di via dell'Orsina" al Goldoni

Il delitto di via dell’Orsina, un classico vaudeville alla francese scritto dal grande drammaturgo Eugène Marin Labiche e rappresentato in tutta Europa tra l’Otto e il Novecento, anima il palcoscenico del Teatro Goldoni di Venezia dal 12 al 14 aprile 2022 nella nuova versione diretta dalla regista Andrée Ruth Shammah e interpretata da due attori conosciuti dal grande pubblico come Massimo Dapporto e Antonello Fassari.

La trama

Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone ma non sanno perché, non ricordano niente della notte precedente. Lentamente i due tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l’unica cosa di cui sono certi è di essere stati entrambi ad una festa di ex allievi del liceo. Di quello che è accaduto quando hanno lasciato il raduno non sanno niente. Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e tra una serie di malintesi ed equivoci si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio.

Lo spettacolo racconta di una situazione paradossale, un po’ beckettiana brillantemente costruita da un gigante della drammaturgia come Eugène Marin Labiche. Non è un caso che questo testo sia stato scelto da registi come Patrice Chereau, che l’ha messo in scena nel 1966 in Francia e da Klaus Michael Gru?ber in Germania.