A Venezia l’architetto del suono Paolo Dellapiana con la violoncellista Martina Bertoni

Nu Fest, il festival di musica elettronica e contemporanea ideato da Marcello Mormile e organizzato da Veneto Jazz, ritorna a Venezia con un esclusivo appuntamento al Teatrino di Palazzo Grassi di Venezia, realizzato nell’ambito di Venezia Jazz Festival Fall edition #6. Sabato 14 ottobre, alle ore 20.30, l’architetto e musicista elettronico Paolo Dellapiana firma questo nuovo progetto, Impro Brain Sound Pod, con la violoncellista e compositrice Martina Bertoni che combina elettronica e composizione moderna. Sul palco un inedito cono di luce che, anche architettonicamente, ospita la performance nata da una residenza prodotta e ospitata dal centro di ricerca per le pratiche performative contemporanee Centrale Fies.

Figura trasversale della scena sperimentale internazionale nonchè componente della cult-band Larsen dal 1996, Paolo Dellapiana ha all’attivo numerosissime collaborazioni tra le quali progetti specifici con Nurse With Wound, Little Annie, David Tibet, Johann Johannsson, Baby Dee, z’ev, Xiu Xiu, Julia Kent, Carolina Eyck. Le produzioni musicali Larsen sono realizzate dalla Young God Records di Michael Gira così come da Important Records, Tin Angel e altre etichette europee e americane di chiaro profilo di ricerca. Sia con Larsen che individualmente ha presentato la sua musica con lunghi tour e concerti in tutta Europa così come negli Stati Uniti. Ha condiviso il palco con con Einsturzende Neubauten, Swans, Neurosis, Breach, Crash Worship, Ulan Bator, Michael Gira, My Cat Is An Alien, Allun, Ronin, The Living Jarboe, Backworld, Xiu Xiu, Thalia Zedek, Dresden Dolls, Amber Asylum, Current 93, Johann Johannsson, Baby Dee, Fovea Hex, Piano Magic, The Dead Texan. Ha partecipato all’edizione 2012 e 2014 di Rai Nuova Musica all’auditorium di Torino rielaborando dal vivo brani di autori contemporanei. Ha recentemente scritto la colonna sonora del film “A spasso con i fantasmi” per la regia di Enrico Verra (ottobre 2018). Nel 2021 ha fatto una residenza a Centrale Fies, iniziando una collaborazione per l’identità sonora di Centrale Fies, e ha avviato una collaborazione con ClubToClub per un progetto di suono diffuso in Alta Langa. Nel mondo del synth modulare dal 2015 incrocia strumenti elettroacustici con complessi sistemi modulari elaborati ad hoc per una continua ricerca di stratificazione sonora di avanguardia.

Martina Bertoni è una violoncellista e compositrice sperimentale. La sua musica canalizza profondità emotive e fisiche, esplorando gli spazi liminali tra la percezione dello spazio e del suono, attraverso pratiche di registrazione ed esecuzione volte ad espandere e sfidare l’esperienza dell’ascoltatore. Il nucleo del suo lavoro si basa sulla decostruzione del rapporto con il proprio strumento combinando elettronica e composizione moderna. Violoncellista di formazione classica, ha sviluppato la sua ricerca e pratica intorno alla musica sperimentale e da film, per la quale il suo violoncello e le sue opere originali sono presenti in numerosi dischi, lavori e colonne sonore per film, serie e documentari. Dopo aver pubblicato due EP nel 2018 e nel 2019, ha pubblicato il suo primo album completo "All the ghosts are Gone" con l’etichetta islandese FALK nel 2020, seguito dall’acclamato "Music for Empty Flats", pubblicato nel 2021 da Karlrecords e inserito in A Closer Listen. tra i 10 migliori album di droni ambientali del 2021. All’inizio del 2023 ha pubblicato il suo nuovo album "Hypnagogia con Karlrecords", ancora una volta con grande successo di critica.