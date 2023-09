A Noale festa con la discoteca anni Settanta tra le torri

Una discoteca anni Settanta tra le torri di Noale: in attesa di accendere i motori dell’Italian Motor Week, che farà tappa il 17 settembre nella città, sabato 16 ci sarà spazio per la musica dal vivo. Un’anteprima per ballare in piazza Castello con i successi della disco music anni Settanta e Ottanta suonati dalla Jambonetti Band.

La formazione è composta da Mara (J. Boston) Bortoletto, voce; Sandra Puziol, voce; Sabrina Bovo, percussioni; Roberto Cecchetti, chitarra; Paolo Pierobon, tastiere e voce; Gianni Pierobon, batteria e voce; Piero Soatti, basso e voce. Durante la serata eseguiranno brani di alcuni degli artisti che hanno fatto la storia della dance in quegli anni: da Gloria Gaynor a Donna Summer, dagli Chic ai K.C. & the Sunshine band. E ancora Bee Gees, Trammps, Diana Ross, Sylvester. Il concerto si svolgerà sabato 16 settembre, in piazza Castello, con inizio alle ore 20.45. Ingresso libero.