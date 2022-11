In Terrazza Aperol le sonorità disco funk di dj Edwarth

Continuano le domeniche musicali a Terrazza Aperol, il locale di campo Santo Stefano in cui si celebra la connessione con uno dei riti più caratterizzanti della città, quello dell’aperitivo. Domenica 20 novembre sarà dj Edwarth con le sue sonorità disco avvolgenti, mescolate a funk e house, ad accompagnare il momento dell'aperitivo: l’appuntamento è dalle 17 alle 19 per godersi tutte le “orange vibes” di Aperol Spritz.

Dj Edwarth

Smooth and good. Ritmi incalzanti, chitarre taglienti e positività sono gli ingredienti per una connessione col dancefloor. È questa la filosofia che guida Edoardo Bonitti, in arte Edwarth, dj e collezionista da oltre dieci anni che mescola sonorità disco avvolgenti con radici funk, deep house e house classica. Founder del format di eventi Shape, crea situazioni uniche dove per poter ballare in contesti naturalistici, sotto le stelle o in laguna.