Al via domani il Salone dell'alto artigianato italiano all'Arsenale

Si apre domani, giovedì 28 settembre, la prima edizione del Salone dell’Alto Artigianato Italiano, un evento unico che celebrerà l’arte e l’artigianato italiano nel cuore della laguna, culla di antichi mestieri e di un saper fare tramandato nei secoli. Fino a domenica 1 ottobre, le Tese dell’Arsenale faranno da palcoscenico a più di 100 artigiani che, dal nord al sud, approderanno a Venezia portando ciascuno la propria storia fatta di creatività, di manualità e di eccellenza.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 11.30 alla presenza del sindaco, Luigi Brugnaro, e del ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Venerdì pomeriggio è invece in programma la presenza in Arsenale del ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in occasione di un incontro organizzato in collaborazione con la Fondazione studi consulenti del lavoro, all’interno del ricco programma di convegni collaterali.

«La nostra città celebra l’eccellenza italiana e la grande maestria di tanti italiani che con le loro mani e loro creazioni danno lustro all’Italia e al made in Italy - spiega il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro -. Venezia, da domani a domenica, spalancherà le sue braccia agli espositori ma anche a tutti i visitatori che visitando il salone daranno sostegno a questa iniziativa che si rivolge a tutto il mondo. Aspettiamo tutti alle Tese dell’Arsenale».

Il Salone dell’Alto Artigianato Italiano sarà aperto dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18.30). L’accesso è dall’ingresso pedonale di Bacini-Arsenale Nord via Tesa 105, raggiungibile a piedi dai principali punti di accesso alla città.

Con i trasporti pubblici, invece, si può raggiungere la fermata del vaporetto "Bacini – Arsenale Nord" grazie alle linee Actv 4.1, 4.2, 5.1, 5.2. Durante i quattro giorni della manifestazione, sarà inoltre attivata una linea speciale Actv riservata esclusivamente ai visitatori del Salone dell’Alto Artigianato Italiano: collegamento diretto dalla fermata del vaporetto Piazzale Roma “C” alla fermata del vaporetto “Arsenale Torre di Porta Nuova”, con frequenza ogni 20 minuti nei giorni di apertura con corse dalle ore 8.15 alle ore 19.15 ai minuti 15-35-55. Da Arsenale Torre di Porta Nuova per Piazzale Roma corse dalle ore 8.55 alle ore 19.55 ai minuti 15-35-55 (tariffe speciali 5 euro andata e 8 euro andata e ritorno).

Per informazioni e biglietti www.saloneartigianato.venezia.it