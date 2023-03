Donato Renzetti dirige alla Fenice le sinfonie di Malipiero e Puccini

Donato Renzetti torna alla testa dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice nel concerto in programma al Teatro La Fenice venerdì 24 marzo ore 20.00 (turno S) e domenica 26 marzo ore 17.00 (turno U) nell’ambito della Stagione Sinfonica 2022-2023. Il maestro, tra i più celebri direttori d’orchestra della scuola italiana, dirigerà in apertura la Sinfonia del mare di Gian Francesco Malipiero e, a seguire, la Messa di Gloria di Giacomo Puccini, che sarà eseguita con la complicità delle voci soliste del tenore Saimir Pirgu e del baritono Simone Del Savio. Maestro del Coro Alfonso Caiani.

Chi è Donato Renzetti

Tra i più celebri direttori d’orchestra della scuola italiana, ha recentemente assunto la carica di direttore musicale del Macerata Opera Festival e di direttore emerito del Teatro Carlo Felice di Genova, oltre che direttore musicale della Filarmonica Gioachino Rossini. Ha diretto alcune tra le più importanti orchestre del panorama internazionale oltre che tutte le migliori orchestre sinfoniche italiane. Si è esibito nei più famosi teatri del mondo ed è stato ospite dei maggiori festival. Allievo di Mario Gusella al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nel 1976 ha ricevuto il Premio Respighi dell’Accademia Chigiana di Siena, nel 1978 ha vinto la medaglia di bronzo al Concorso Ernst Ansermet di Ginevra e nel 1980 è stato vincitore del Concorso intitolato a Guido Cantelli al Teatro alla Scala. Dal 1982 al 1987 è stato direttore principale dell’Orchestra Internazionale d’Italia, dal 1987 al 1992 direttore principale dell’Orchestra Regionale Toscana, dal 2004 al 2007 direttore principale ospite del Teatro São Carlos in Portogallo e dal 2007 al 2013 direttore artistico e principale dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Negli ultimi anni ha ripreso un’attività sinfonica internazionale e nell’ottobre 2019 ha debuttato con la Filarmonica di Helsinki. La sua discografia comprende registrazioni di Schubert, Mozart, ?ajkovskij, Mayr e Cherubini oltre che opere quali Attila, Il signor Bruschino, La cambiale di matrimonio e La favorita; in dvd ha registrato La Fille du régiment al Teatro alla Scala, La Cenerentola al Glyndebourne Festival, La Gioconda all’Arena di Verona e L’italiana in Algeri al Rossini Opera Festival di Pesaro. La sua storica registrazione del Manfred di Schumann con l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala ha vinto il Premio della Critica Discografica Italiana. Con la Filarmonica Gioachino Rossini ha registrato tutte le ouverture di Rossini in occasione dell’anniversario del grande compositore pesarese. Per trent’anni ha insegnato direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese affermandosi come il più importante e prolifico didatta italiano dopo Franco Ferrara. Dal 2019 ha iniziato un nuovo progetto didattico dedicato alla direzione d’orchestra presso l’Alta Scuola di Perfezionamento di Saluzzo in collaborazione con la Filarmonica Teatro Regio di Torino.