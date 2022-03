Torna Etnoborder: primo appuntamento al Laguna Libre con il Duo Hana

La musica etnica contemporanea risuona in Laguna grazie alla quinta edizione di Etnoborder, tra la Fondamenta Cannaregio, il cortile di Palazzo Grimani e la sale di Combo. Dall’11 marzo al 21 maggio, la rassegna firmata da Veneto Jazz esplora così le musiche del mondo, viaggiando dal Brasile ai Balcani fino al Medio Oriente.

Duo Hana al Laguna Libre

Primo appuntamento, venerdì 11 marzo 2022 a partire dalle 18.30, al Laguna Libre, con il Duo Hana che nasce dall'incontro tra la cantante albanese Hersi Matmuja e la liutista vicentina Ilaria Fantin. Con le voci, le percussioni e l'arciliuto, danno vita a un repertorio al tempo stesso dolce, ritmico e danzante, viaggiando nella musica tradizionale del mondo. A loro si unisce per questo progetto il sassofonista Maurizio Camardi per un itinerario musicale tra Italia, Grecia, Turchia, Albania, Spagna in cui si intrecciano con naturalezza la voce, limpida e dal timbro unico, le corde dell'arciliuto e i suoni dei flauti etnici (aperitivo-concerto alle 18.30 e cena- concerto alle 20.30).

Prenotazione, prevendite, dettagli menu e regole di accesso: www.lagunalibre.it - tel. 041-2440031