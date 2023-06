Elena Di Cioccio presenta "Cattivo sangue" al festival letterario IDoLove

Sabato 1 luglio, alle 19:00, secondo appuntamento con IDoLove Festival Letterario: l'ospite sarà Elena Di Cioccio, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica che, con il suo libro d'esordio "Cattivo sangue", si racconta a cuore aperto.

L'autrice in questo romanzo autobiografico svela i momenti più difficili della sua vita, dalla scoperta della sieropositività, alla lotta contro le dipendenze e anche il rapporto con il padre e la perdita della madre. Il romanzo-testimonianza di una donna che ha avuto il coraggio di affrontare le proprie ferite, accettare la propria vulnerabilità e trasformare una condanna in un atto di amore per se stessa e per gli altri.

Un appuntamento letterario da non perdere nella meravigliosa cornice della conca di Piazza Cantier. Ingresso gratuito.