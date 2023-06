Al via la rassegna Estate Scorzè con spettacoli e concerti

Manca poco al primo appuntamento della rassegna Estate Scorzè 2023, promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scorzè con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Arteven / Regione del Veneto. Novità di quest’anno il Giardino di Villa Orsini, che ospiterà lo spettacolo di chiusura.

Un’apertura all’insegna della musica giovedì 22 giugno con la Santanna 4tet Band che omaggerà il “Gianni nazionale” in C’è un grande prato verde - Concerto omaggio a Gianni Morandi. Da C’era un ragazzo a Fatti mandare dalla mamma, da Andavo a cento all’ora a Non son degno di te, quattro frizzanti musicisti vi condurranno in un viaggio musicale tra i suoi brani più famosi.

Giovedì 29 giugno Sasha Torrisi, già cantante dei Timoria, con Omaggio a Lucio Battisti rivisiterà in chiave rock personale e contemporanea i grandi successi di Lucio Battisti, in una rielaborazione esclusiva e travolgente.

Giovedì 13 luglio sarà la volta dei giochi di luce di Davide Ciani, in arte Mr. Scott Hot, che riesce a domare le fiamme e a incantare il pubblico con grande maestria, tra lingue di fuoco e temperature bollenti.

Chiuderà la rassegna giovedì 27 luglio il Gruppo Teatro d’Arte Rinascita con I rusteghi, celebre commedia di Carlo Goldoni. Il “rustego” Lunardo promette in moglie la figlia Lucietta al figlio dell’amico Maurizio. I due giovani, secondo l’antico costume, non ne sanno niente e potranno vedersi soltanto il giorno delle nozze. Ma un colpo di scena minaccia di mandare tutto all’aria.

Tutti gli spettacoli si terranno in Piazza Aldo Moro ad eccezione dello spettacolo di chiusura che si terrà nel Giardino di Villa Orsini.