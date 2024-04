Eugenio Finardi accende il Bissuola Live al Teatro del Parco

Al Teatro del Parco di Mestre torna Bissuola Live, la rassegna musicale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la collaborazione di Fiabamusic, con quattro nuovi concerti d’autore. Il primo appuntamento è mercoledì 17 aprile alle ore 21.00 con l’Euphonia Suite Tour di Eugenio Finardi, il nuovo progetto del cantautore milanese che, accompagnato da Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sassofono, rilegge le principali pagine del suo repertorio proprio come in una suite, un solo unico brano ideale dove si fondono l'una nell'altra le canzoni senza soluzione di continuità. Un unico brano che tenendo fede al titolo del tour è eufonico, ovvero regala un piacevole incontro di musica e parole, e della musica e delle parole.

“Euphonia” è una suite che incorpora i brani in un “Flow”, un flusso ininterrotto che, attraversando vari stati emozionali, accompagna l’ascoltatore ad uno stato quasi trascendentale. Un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, che è la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità.

Il progetto è frutto dell’intesa con due straordinari musicisti. Mirko Signorile che intesse un suo continuum spazio temporale attorno alla massa gravitazionale delle melodie in contrappunto con le traiettorie del sax di Raffaele Casarano, creando con sapienza armonica congiunzioni sorprendenti. Il Flow si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva.

«"La vita è l’arte dell’incontro" dice Vinicius de Moraes, e per i musicisti questo è ancora più vero perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni ma di cui ognuno ha un proprio personalissimo accento. Ecco, quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno ad un pianoforte si crea un lessico particolarissimo e intrigante» racconta Finardi.