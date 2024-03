Al Teatro a l'Avogaria uno spettacolo dedicato a Marco Polo

Domenica 17 marzo, alle ore 18.00 al Teatro a l’Avogaria di Venezia, va in scena il progetto artistico prodotto da Arte-Mide Teatro “Fantina e l’eredità di Marco Polo: la pioniera dei diritti civili delle donne. Dame un Milion, ansi do!”. La pièce è realizzata in collaborazione con il Comune di Venezia, Vela Spa, Marco Polo 700, Archivio Vittorio Cini, Teatro Avogaria. Lo spettacolo ha debuttato al Carnevale di Venezia 2024 con la prima fase di un progetto più ampio che si svilupperà durante l’anno corrente per la commemorazione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo.

L’utilizzo di immagini e video motion di Andrea Moroni, e la sonorizzazione di Mariana Oliboni nella pièce, svilupperanno una parte “emotiva” e coinvolgente che porterà lo spettatore, all’interno di spazi e luoghi senza tempo, svelando alcuni indizi e preziosi oggetti del tesoro del grande e pioniere delle vie dell’Oriente facendo entrare in breve tempo lo spettatore nel mondo mirabolante del grande commerciante Marco Polo, ambasciatore del Gran Khan. La drammaturgia creata ad hoc da Chiarastella Seravalle spazia tra presente e passato e mette in relazione in modo immersivo mondi, tempi e dimensioni oniriche veneziane e orientali in modo originale e coinvolgente.

Protagonista una ricercatrice che ritrova dei ritagli di pergamena su cui ci sono appuntate storie, viaggi, sogni, e un processo. Nella corsa contro il tempo, riuscirà la nostra eroina a scoprirne l’autenticità e l’autrice dell’antico manoscritto La pièce composta da una raccolta epistolare frammentaria a capitoli sotto forma di diario è il frutto di ricerca di studi in collaborazione con storici, collezionisti e ricercatori specializzati del settore in linea con la narrazione del Milione. Ingresso su prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail: avogaria@gmail.com.