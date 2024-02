Canzoni e brani musicali della tradizione jazz al Centro Culturale Candiani

Venerdì 23 febbraio alle ore 19.30 l’auditorium del Centro Culturale Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia è palcoscenico di un nuovo appuntamento di “6 suonato? Stagione giovane”, la rassegna musicale proposta da Amici della Musica e inserita nel palinsesto de “Le Città in Festa”.

Federico Zaltron (violino) e il Duved Dunayevsky Hot Four (Duved Dunayevsky, chitarra; Martino De Franceschi, contrabbasso; e Giangiacomo Rosso, chitarra) proporranno canzoni e brani musicali della tradizione jazz da ballo nordamericana degli anni ‘20 e ‘30.

L'incontro tra Duved Dunayevsky e Federico Zaltron avvenne circa otto anni fa a Parigi. I due musicisti realizzarono fin da subito di avere una sintonia musicale più che unica. Oggi sono sempre più consapevoli dell'eccezionalità di questa relazione musicale. La condivisione del medesimo rispetto per la tradizione e della stessa estetica musicale permette ai due musicisti di creare estemporaneamente una musica che è un flusso costante d'intuizione e che di continuo stupisce il pubblico e i musicisti stessi. Per questa occasione saranno accompagnati da due grandi talenti italiani: Martino De Franceschi e Giangiacomo Rosso. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Toniolo. Nella mattinata i musicisti incontreranno gli studenti presso il Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre.