Il jazz di Ferdinando Romano protagonista di un concerto alla Sale Apollinee

Per Venezia Jazz Festival Fall edition, Ferdinando Romano, contrabbassista e compositore, “Miglior Nuovo Talento Italiano” nel Top Jazz di Musica Jazz 2020, presenta Totem, ai primi posti nella categoria “Miglior Disco Italiano” dello stesso anno. Nella formazione alcuni dei più interessanti musicisti e improvvisatori della nuova generazione. Appuntamento sabato 6 novembre 2021, nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.

La carriera di Ferdinando Romano

Ferdinando Romano deve la sua formazione accademica al mondo classico, diplomandosi prima in Italia, dove ha studiato anche composizione, e poi a Lugano sotto la guida del contrabbassista e direttore d’orchestra Enrico Fagone, uno dei piu? apprezzati solisti al mondo. Ha avuto modo di perfezionarsi anche con contrabbassisti del calibro di Klaus Stoll (Berliner Philarmoniker), Tim Cobb (Juiliard School, Manhattan School of Music), Michael Klinghoffer (Jerusalem Accademy), Christine Hoock (Mozarteum Salisburgo), Diego Zecharies, Alberto Bocini, Hans Roelofsen (Institute of the Arts, Olanda) e molti altri. Ha studiato privatamente e seguito seminari con Ares Tavolazzi, Marco Panascia, Joe Martin, Joe Sanders, Furio di Castri.

Nel 2017 ha vinto il bando InJam che ha selezionato 10 giovani musicisti italiani per formare un ensemble e partecipare al progetto InJam a Siena Jazz sotto la guida del trombonista Glenn Ferris e il sassofonista Logan Richardson. Durante i seminari estivi di Siena Jazz dello stesso anno e? stato insignito della borsa di studio per i migliori allievi.

La sua intensa attivita? live e in studio lo ha portato a collaborare con numerosi jazzisti della scena italiana e internazionale e esibendosi con musicisti come Ralph Alessi, Robin Eubanks, Benny Golson, Glenn Ferris, Logan Richardson, Jerome Sabbagh, Simona Premazzi, Jon Boutellier, Allen Vizzuti, Michael Applebaum, Yuhan Su, Alan Benzie, Marton Yuhasz, Maurizio Giammarco, Nico Gori, Mauro Grossi, Andrea Melani, Bernardo Guerra, Cristiano Arcelli, Francesco Cusa, Gianni Lenoci, Carlo Atti, Andrea Beneventano, Aldo Bassi, Achille Succi e molti altri.

Biglietti

Intero 25 euro + diritto di prevendita

ridotto 20 euro + diritto di prevendita (residenti Città Metropolitana di Venezia, under 26, over 65 )

prevendite: www.teatrolafenice.it - circuiti Vivaticket e VeneziaUnica

