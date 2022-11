A Chioggia è tempo di festa d'autunno con mercato tradizionale, luna park e tiramisù

A Chioggia torna la tradizionale Festa di San Martino, l'11, 12 e 13 novembre 2022, che quest'anno vedrà un ospite d'eccezione: il maestro Stefano Serafini, Campione del mondo di Tiramisù. Grazie alla collaborazione dell'Istituto Scolastico - indirizzo Enogastronomico - Cestari Righi di Chioggia, sarà possibile degustare dell'ottimo tiramisù tutti e tre i giorni di Festa, in piazza Todaro tra le 15.00 e le 20.00.

il programma dell'iniziativa

Venerdì 11 e domenica 13 appuntamento con la tradizionale rievocazione storica di San Martino a cavallo, a cura della Contrada di San Martino e del maneggio "Double Game Ranch". La partenza del corteo è prevista alle ore 16 da piazza Cannoni per arrivare in piazza Todaro dopo aver percorso via San Marco.

Venerdì, sabato e domenica ci sarà il mercato straordinario in via San Marco. La Festa di San Martino ci riporta alle nostre tradizioni contadine e proprio per valorizzare la nostra cultura territoriale in piazza Todaro e in via San Marco ci sarà una rievocazione dei mestieri di una volta, grazie alla Pro Loco di Correzzola "Vita d'Altri Tempi". Non mancherà il lunapark al parcheggio Cannoni.

Venerdì 11 novembre alle ore 18.30 Mons. Giampaolo Dianin, Vescovo di Chiogga, celebrerà la S. Messa Solenne nella Chiesa di San Martino Vescovo.