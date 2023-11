A Mestre la festa di Capodanno con Radio Company

Radio Company sarà protagonista del Capodanno di Mestre. Alla nota emittente è stata affidata la gestione e promozione dell'evento sul palco di piazza Ferretto il 31 dicembre: un grande concerto tra dj set, vocalist e musica live con ospiti d’eccezione per salutare l’arrivo del 2024. Il pubblico attenderà la mezzanotte a ritmo di musica per un brindisi di buon augurio.

In questi anni Company ha ottenuto grandi successi nelle piazze più importanti del nordest: da Prato della Valle a Padova a Piazza Unità d'Italia a Trieste; da Piazza dei Signori a Treviso a Piazza Casa Rossa a Gorizia. Il Comune di Venezia e la società Vela hanno quindi confermato questa importante opportunità artistica e promozionale. La notizia sarà diffusa anche su Radio 80 e Radio Wow, emittenti dello stesso polo radiofonico.

A collaborare per finalizzare l'appuntamento, in tandem con la direzione eventi di Radio Company, è stato coinvolto Paolo Baruzzo, responsabile delle iniziative di Azzurra Music e in passato coordinatore di spettacoli di successo. Michele Ruffato, alla guida della società che firma gli show di Company, sta impostando una proposta artistica che non deluderà quanti accoglieranno il 2024 nel cuore di Mestre.