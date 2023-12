Festa di Capodanno a Sottomarina con Love Generation 90

Capodanno in piazza, una delle modalità più amate per salutare l’anno che finisce e dare il benvenuto a quello nuovo. A Sottomarina, piazza Italia si anima con la festa Love Generation 90: la sera di domenica 31 dicembre, a partire dalle ore 22.00 e fino alle 2.00, cantanti, dj e danzatrici si esibiranno sul palco per far ballare il pubblico. Eiffel 65, Gigi D'Agostino, Gabry Ponte e molti altri artisti iconici degli anni '90 saranno la colonna sonora della serata.

E non è tutto. L'esperienza sarà completata da una serie di effetti speciali: stelle filanti, led wall, coriandoli, fiamme verticali, sparkular (macchina effetto scintille), lanciatori di CO2, smoke jet di fumo, video. Le mascotte di Spongebob, Doraemon e Pikachu faranno compagnia anche ai più piccoli durante lo spettacolo, mentre le ballerine porteranno il palco a un livello superiore con le loro incredibili coreografie. Un frontman-cantante coinvolgerà il pubblico, creando un'atmosfera unica e di festa.

Alla mezzanotte arriveranno i fuochi d’artificio, uno spettacolo pirotecnico che si potrà ammirare tranquillamente dal Lungomare e dal Boulevard. I fuochi verranno “sparati” dalla spiaggia dello stabilimento balneare Astoria, lontano dalle abitazioni e ad un’altezza di 100-120 metri, quindi ben visibili anche da distante.