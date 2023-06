Festa d’estate e della musica alla Biblioteca Carpenedo Bissuola

Festa di primo giorno d'estate e della musica. Il 21 giugno prossimo la Biblioteca di Carpenedo Bissuola proporrà a tutta la cittadinanza una giornata densa di attività.

Si inizia, in collaborazione con Associazione Futuro delle Idee, alle 10.00 con un laboratorio di Prestidigitazione, condotto dal mago Gianluca "Bingo" Repetto, per stupire e meravigliare gli amici con la presentazione di giochi di prestigio, realizzati con carte, palline, monete e attrezzi di uso quotidiano, per proseguire dalle 15.00 con sessioni di giochi da tavolo e di ruolo condotte dall'Associazione Torre del Mago. Sempre nel pomeriggio, alle ore 16.00, Conferenza-Laboratorio con Silvia Mazzara, personal stylist, fondatrice di Guardaroba Coccola: outfit, armocromia, Fashion Revolution per un look che racconta chi siamo. E poi gelati per tutti i visitatori della biblioteca dalle 17.00 alle 19.00.

Conclude la giornata, alle 21 il concerto sinfonico della Giovane Orchestra Metropolitana, fondata nel 2015 da Comune di Venezia, Associazione Amici della Musica di Mestre e Ufficio Scolastico territoriale di Venezia – Rete delle Scuole ad indirizzo Musicale della Città Metropolitana e seguita dal Settore Cultura. Seduti sul prato antistante la biblioteca, portando la propria coperta, plaid, asciugamano o stuoino, si potrà assistere alla performance di 88 giovanissimi musicisti diretti da Pierluigi Piran, con musiche di Piazzola, Galliano, Morricone, Queen, Darwish, Lane e altri autori. Il concerto è Candle Light, illuminato dal pubblico grazie a candele distribuite ai partecipanti per un effetto magico nella notte d’estate dove i giovani sono protagonisti.

La giornata del 21 giugno è l’ultima tappa di un lungo percorso di avvicinamento all' inaugurazione dei nuovi spazi della Biblioteca voluta e pensata per i giovani lettori di tutta la città metropolitana.