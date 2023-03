Il festival dell'aquilone più grande d'Italia

Il Comune di Jesolo e il gruppo Filovola annunciano il ritorno di Jesolo Beach & Kite Festival, il secondo festival internazionale degli aquiloni e il più grande d’Italia, che si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile a Jesolo, con 12 nazioni partecipanti e più di 200 aquilonisti.

Le tre giornate saranno caratterizzate da un intenso programma che si svolgerà nell’arena di volo, precisamente nei 1.500 metri di spiaggia di fronte a Piazza Trieste. Si terranno tornei, sfide e gare, oltre a una vasta gamma di attività per tutte le età, come il volo libero di aquiloni e le lezioni di costruzione. Gli spettatori potranno trovare: un’arena di aquiloni statici giganti tridimensionali, due aree dedicate ai giardini del vento, un’arena di aquiloni acrobatici, una di aquiloni statici, un'arena con laboratori di aquiloni e mercatini di aquiloni per acquisti.

Sabato primo Aprile si potrà assistere al volo in notturna degli aquiloni e ai giardini del vento illuminati, in uno spettacolo imperdibile. I kiter sono invitati a partecipare a dimostrazioni di Freestyle, Big Air, Speed e Long Distance. Ci saranno anche lezioni pratiche su come costruire un aquilone e una serie di giochi interattivi che coinvolgono tutta la famiglia, incluso un laboratorio presso la terrazza dell’Hotel Napoleon e un'area di volo per aquiloni. La manifestazione, che attira l'attenzione di appassionati da tutto il mondo, sarà un'occasione unica per assistere a competizioni di aquiloni tipici di ogni nazione e un’opportunità per scambiare idee, conoscere nuovi tipi di aquiloni, creare relazioni e divertirsi in compagnia.

Partecipanti e visitatori potranno scoprire la bellezza della località e vivere un'esperienza unica. L'ingresso è gratuito e l'obiettivo è quello di rendere questo festival un punto di riferimento per la comunità internazionale del kitesurf. Tutti i partecipanti potranno beneficiare di tariffe scontate nelle strutture alberghiere convenzionate, così da potersi rilassare dopo una giornata di divertimento. Tra i partner e sponsor delle iniziativa accanto al Comune di Jesolo, ci sono: AJA (Associazione Jesolana Albergatori), Comitato Marconi, Swing Strategies, Federconsorzi Arenili Lido di Jesolo e Gruppo Filovola.