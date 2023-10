Altro giro di incontri al Festival delle Idee con Vincenzo Schettini, Vito Mancuso e Amitav Ghosh

Dopo la grande partecipazione di pubblico dei primi dieci giorni di programmazione, si apre un’altra settimana ricca di eventi per la quinta edizione del Festival delle Idee.

Gli incontri

La nuova settimana inizia mercoledì 11 ottobre (ore 21.00), quando tornerà a grande richiesta al Teatro Toniolo di Mestre Vincenzo Schettini, il prof de La fisica che ci piace. Dopo il soldout di aprile, Schettini torna nuovamente il teatro con "Una nuova lezione di fisica", in cui la 'rockstar' della divulgazione scientifica coniuga insegnamento e web per divulgare la fisica al mondo dei giovani in modo innovativo e accattivante, applicandola alle piccole cose quotidiane.

Sempre al Teatro Toniolo, giovedì 12 ottobre (ore 21.00) lo scrittore e massimo esperto di intelligenza linguistica Paolo Borzacchiello affronta assieme all’influencer e scrittore Paolo Stella il tema "La meraviglia dei piccoli momenti": un viaggio di ricerca tra poesia e scienza per fornirci consapevolezza e strategie per individuare, notare, e percepire lampi di felicità nella vita di tutti i giorni, e cambiare il significato della nostra esistenza.

Venerdì 13 ottobre al Padiglione Rama dell’ospedale Dell’Angelo di Mestre, per il Festival delle Idee Paolo Nucci, professore ordinario di oftalmologia dell’Università di Milano, interviene sul tema "Medicina e Mass media, tra informazione e autorevolezza", all’interno del convegno La sanità e l'integrazione socio-sanitaria oltre l'emergenza organizzato da Ulss3 Serenissima, che inizierà dalle 8.30. L’evento è accreditato per gli ordini professionali degli assistenti sociali e dei sanitari.

Sempre venerdì 13 ottobre alle 18.30 all’Aula Magna dei Tolentini dell’Universtà IUAV a Venezia ci attende il teologo e filosofo Vito Mancuso per dialogare su "L’incertezza nella pratica quotidiana dell’agire morale", una guida verso la risoluzione dei dubbi e dei conflitti che attanagliano le coscienze. Perché è solo ritrovando un’etica condivisa che le nostre ferite potranno finalmente essere rimarginate.

Alle 21.00 al Teatro Toniolo, con il suo "Elogio dell’incertezza", arriva lo scrittore, attivista, professore e youtuber Matteo Saudino, aka BarbaSophia nel suo canale Youtube da oltre 36 milioni di visualizzazioni. La filosofia, liberata da ogni missione salvifica, può suggerire con i suoi meravigliosi dubbi alcuni sentieri da intraprendere per provare ad orientarci nell’epoca dell’incertezza, facendo di quest’ultima una preziosa e utile compagna di viaggio.

Domenica 15 ottobre (ore 21.00) serata di grande intensità al Teatro Toniolo, che ospita uno dei più grandi scrittori indiani viventi, Amitav Ghosh. In dialogo con il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, aprirà lo sguardo sulla necessità di salvaguardare il benessere del nostro pianeta, invitandoci ad approfondire tutta l’urgenza e le incertezze di qualcosa che non riusciamo davvero a guardare: il destino dell’umanità.

I Workshop delle Idee

Tre gli appuntamenti di questa settimana con i Workshop delle Idee: martedì 10 settembre, la divulgatrice d’arte Benedetta @Artefacile al Foyer del Teatro Toniolo di Mestre (ore 17.30) presenta "Divulgare l’arte nell’era dei social media", per capire come possono i social network rappresentare uno strumento nuovo ed efficace per veicolare l’amore verso l’arte e la cultura.

La scrittrice Selene Calloni Williams alle 19.00 al Teatro del Parco di Mestre parlerà invece de "L'incertezza come strumento wabi sabico per risvegliare la nostra forza": nel segno del tema della quinta edizione del Festival Elogio dell’incertezza un percorso verso la ricerca interiore, il problem solving e la crescita personale.

Sabato 14 ottobre (ore 19.30) al Centro Culturale Candiani di Mestre l’attore, doppiatore e voce della tv Andrea Piovan ci insegna a lavorare sul "Silenzio prima della parola", sullo stato, sulla presenza, sulla consapevolezza dello spazio. Affinché la sperimentazione diventi conoscenza. Info e prenotazioni sul sito www.festivalidee.it.