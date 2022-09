Festival Galuppi al via con undici concerti

Prenderà il via sabato 17 settembre 2022, con il concerto inaugurale in programma nella Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco, a Venezia, la 29ª edizione del Festival Galuppi e della musica "I luoghi di Baldassarre". La rassegna è organizzata dall'associazione Festival Galuppi, patrocinata dal Comune di Venezia e inserita nel palinsesto de "Le città in festa".

Il programma del festival

Il calendario della manifestazione, che andrà avanti fino al 23 ottobre, prevede undici concerti. Il primo, con inizio alle 20.30, vedrà esibirsi l'orchestra "L'Appassionata", insieme a Tommaso Benciolini al flauto e Antonella De Franco all'arpa, con l'esecuzione di musiche di Baldassarre Galuppi, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn. A questo ne seguiranno altri dieci, ospitati tra chiesa e Scuola Grande di San Rocco e all'interno del Teatro La Fenice, e che vedranno all'opera, come già nelle passate edizioni, artisti di rilievo nazionale e internazionale, quali ad esempio il Phoenix Sextet, che si esibirà il 30 settembre e il duo violino e pianoforte composto da Kinga Augustin e Corrado Ruzza, protagonista del concerto in programma il 5 ottobre, in entrambi i casi nelle Sale Apollinee de La Fenice (inizio ore 20).

«Gli obiettivi di questo festival sono due - ha spiegato il direttore artistico del festival, Alessio Benedettelli - da una parte far conoscere e valorizzare l'opera compositiva di Baldassarre Galuppi, dall'altra creare un appuntamento importante come servizio ai cittadini della Città metropolitana. Possiamo dire di averli centrati entrambi. Nel 2021, dopo la terribile esperienza della pandemia, ci siamo ripresentati al pubblico con dieci concerti e la partecipazione di cinque vincitori di premi internazionali, cosa unica nel panorama musicale italiano - ha proseguito - Quest'anno vogliamo invece rivolgere l'attenzione ai nostri Conservatori, le istituzioni che aiutano a creare i nuovi talenti del futuro».

Proprio in questo senso per valorizzare la sezione Linea Verde, oltre ai Conservatori di Padova e Vicenza, l'edizione 2022 vedrà protagonista anche il "Benedetto Marcello" di Venezia, la cui Orchestra si esibirà nella serata conclusiva, domenica 23 ottobre, a partire dalle 20.30, anche in questo caso nella Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco. In calendario anche un omaggio al grande violinista Giovanni Guglielmo a cinque anni dalla sua morte.