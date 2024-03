Torna il festival letterario di Dolo con una nuova veste primaverile

È ai nastri di partenza a Dolo la settima di "I Do_LoVe Festival Letterario", quest'anno in versione primaverile. Previsti dieci incontri con nomi di prestigio dela scena letteraria nazionale, raccolti in un cartellone di presentazioni che spazia in tanti ambiti della produzione nazionale: ambiente, diritti, arte, romanzo e giallo d'autore, cucina, mondo social, cura di sé e del proprio benessere.

I dieci autori in cartellone

Dieci incontri per dieci scrittori, che presenteranno altrettanti volumi. Otto appuntamenti saranno ospitati nella "città gentile" nella barchessa di villa Concina, nella rinnovata barchessa di Sambruson, nel centro Parrocchiale di Arino e nell'Auditorium dell'Istituto Lazzari e vedranno protagonisti: Greg (del duo Lillo & Greg), Gigliola Cinquetti, Maria Beatrice Alonzi, Selene Calloni Williams, Nasim Eshqi, Jacopo Veneziani, Sara Rattaro, Alessandro Robecchi. Luca Pappagallo e Rubina Rovini, chef e volti televisivi notissimi al grande pubblico, invece, in villa Goetzen uniranno il piacere della cucina e di una buona ricetta al gusto per la lettura.

Apre il festival, domenica 10 marzo (ore 18 presso la Barchessa di Villa Concina, Claudio Gregori in arte Greg, con il suo libro Il mio nome è Sorciosecco. Si continua poi con la cantante Gigliola Cinquetti (giovedì 14 marzo sempre alle 18), presso la Barchessa di Sambruson. La cantante presenterà il suo libro A volte si sogna. Triplo appuntamento, poi, nella Barchessa di Villa Concina: sabato 16 marzo alle 18 sarà la volta di Maria Beatrice Alonzi con Tu non sei i tuoi genitori; domenica 17 marzo (sempre alle 18) di Selene Calloni Williams, che presenterà il libro di prossima uscita Digiuno Immaginale. Mercoledì 20 marzo (ore 18) sarà ospite Nasim Eshqi, unica alpinista professionista iraniana che parlerà del suo Ero roccia ora sono montagna.

Il festival proseguirà venerdì 22 marzo alle 15.30 all'auditorium dell'Istituto Lazzari con Jacopo Veneziani e il suo libro La grande Parigi. Si continuerà quindi con Sara Rattaro che presenterà il suo romanzo Io sono Marie Curie, sabato 23 marzo alle 17 presso il Centro Parrocchiale di Arino. L'ultimo incontro in programma, domenica 24 marzo alle 18 presso l'oratorio di Villa Ferretti Angeli vedrà protagonista Alessandro Robecchi con il suo romanzi Pesci piccoli.