Fiabe musicali, al teatro Momo "Le rumorose avventure di Petrouska"

Una delle novità della stagione del teatro Momo è il progetto Fiabe musicali, in collaborazione con l’associazione Amici della musica di Mestre, direzione artistica di Mario Brunello: due spettacoli di intrattenimento musicale rivolti al pubblico di bambini, di età dai 5 ai 10 anni, prodotti dall’associazione culturale Musicamorfosi di Seveso.

Le due fiabe musicali fanno parte del ciclo “6 suonato? Stagione giovane” che prevede 6 appuntamenti espressamente rivolti ai giovani e giovanissimi, che si terranno presso tre teatri cittadini: si comincia proprio con le due fiabe musicali al Momo (12 novembre e 3 dicembre), per continuare al Toniolo (20 dicembre con il duo Ettore Pagano al violoncello e Maya Oganyan al pianoforte), al teatro del parco Albanese con l’arrivo della primavera (25 marzo appuntamento con il Quartetto Fauves e 15 aprile con BACHaro Tour), e concludersi al Toniolo (18 aprile con il recital del violinista Vikram Francesco Sedona).

Le rumorose avventure di Petrouska

Damiano Giambelli, burattini, fisarmonica e oggetti musicali Andrea Baronchelli, trombone e elettronica. Sa un’idea di Saul Beretta, produzione Teatro del Corvo e Musicamorfosi.

Un burattinaio musicista e un rumoroso trombonista portano in giro su quattro ruote una fragorosa grancassa da cui spunta un originale teatrino se movente. Arrivano per raccontare le rumorose avventure di un burattino: Petrouska il cugino di Pulcinella che in Russia è più famoso che la pizza a Napoli. Si ride, si canta, si imparano un sacco di storie e di temi musicali che il grande Igor Strawinsky ha genialmente elaborato rubando qua e là nel folklore russo per la musica del famosissimo balletto omonimo. Ma non temete se la musica è un pò russa, la storia assomiglia a quella di Pulcinella e la lingua parlata dalle marionette è l’italiano e a volte il napoletano, ma con l’accento della Brianza…