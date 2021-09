Torna la fiera di San Matteo a Mirano: 5 giorni di festa, giostre e bancarelle

Fervono i preparativi per l’edizione 2021 dell’Antica Fiera di San Matteo, che finalmente tornerà ad animare il cuore di Mirano da venerdì 17 a martedì 21 settembre. La Fiera, organizzata dal Comune di Mirano, attraverso l’Assessorato alle Attività produttive e commerciali, ospiterà giostre e spettacoli viaggianti, proposte gastronomiche, bancarelle ed espositori.

La fiera di San Matteo a Mirano

Si rinnova ancora una volta la più antica tradizione miranese: la prima edizione della Fiera fu infatti autorizzata dal Senato Veneto con decreto del 6 settembre 1477. Da allora, tranne le sospensioni in tempo di guerra e l’annullamento dello scorso anno a causa dell’emergenza Covid -19, si è sempre svolta con regolarità, attirando annualmente nel centro di Mirano migliaia di visitatori.

Nel complesso sono cinquantacinque le giostre e attrazioni varie che daranno vita ad un grande parco divertimenti in piazza Martiri, nelle vie adiacenti e nel tratto di via Cavin di Sala fino all’incrocio con via Torino. Arriveranno anche le giostre spettacolari che attraggono maggiormente l’attenzione. Il numero delle giostre è lo stesso delle passate edizioni. Le bancarelle di commercio ambulante (alimentari e non) saranno una quarantina mentre gli espositori di attrezzature varie e automobili solo tre.

Il settore ristorazione proporrà lo stand della Pro Loco Mirano in piazza Martiri. Le altre associazioni sportive e culturali miranesi, che solitamente allestivano grandi stand gastronomici in viale Rimembranze, hanno rinunciato ad essere presenti. Ci sarà l’Associazione Volare in via XX Settembre. Mancherà la pesca di beneficenza in piazza.

Come si accede

Dal 6 agosto è entrato in vigore il Green Pass o certificazione verde Covid-19 anche per l’accesso alle fiere all’aperto. La Fiera di Mirano si svolgerà lungo le vie e piazze del centro cittadino, in uno spazio privo di specifici e univoci varchi d’accesso, pertanto il Comune si limiterà ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 per accedere all’evento.

Il Comune non avrà alcun obbligo di chiedere il possesso della certificazione verde. Solo in caso di controlli a campione da parte delle Forze dell’Ordine, le persone presenti all’interno dell’area Fiera dovranno esibire il Green Pass, in formato digitale oppure cartaceo. Sono esentati tutti i soggetti esclusi per età (da 0 a 11 anni) o su base di idonea certificazione medica. Sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione verde Covid-19 e non anche l’organizzatore che ha rispettato gli obblighi informativi.

