In mostra a Venezia le "Forme d'eccellenza dagli artisti del passato agli artigiani del futuro"

C'è il filo rosso della creatività e della maestria a legare tra loro 14 opere d’arte e 14 realizzazioni artigianali contemporanee che, dal 21 ottobre al 5 novembre, saranno esposte in Sala San Leonardo a Venezia. In occasione del centenario della nascita degli artisti Luigina De Grandis (pittrice) e Mario Marabini (scultore) l’Archivio De Grandis Marabini, in collaborazione, tra gli altri, con il Comune di Venezia e la Regione del Veneto, ha organizzato una mostra celebrativa dei due poliedrici artisti veneziani d’adozione, le cui opere sono presenti in importanti collezioni, pinacoteche, musei pubblici e fondazioni.

La mostra, dal titolo “Forme d’eccellenza, dagli artisti del passato agli artigiani del futuro”, organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Venezia San Lio, sarà allestita come un dialogo materico-artistico: essa vedrà accostate opere originali dei due artisti con altrettante creazioni dei maestri artigiani veneziani che, coinvolti nell’iniziativa, hanno creato dei manufatti ispirandosi alle opere a cui sono affiancati.

Gli artigiani veneziani coinvolti sono Paolo Brandolisio, Gioele Camatta, Francesca Cecamore, Laura Cimarosti, Matteo Colli, Luisa Conventi, Alessandro Dabalà, Gianpaolo Fallani, Stefano Nicolao, Giulia Ottaviani, Francesco Pavon, Davide Pusiol, Alex Signoretti, Nicola Tenderini e Silvia Adolfo.

L’inaugurazione della mostra in Sala San Leonardo è prevista per sabato 21 ottobre alle ore 11.00, mentre l’apertura al pubblico sarà dalle 15.00. La mostra, ad ingresso gratuito sarà poi aperta al pubblico, tutti i giorni, fino al 5 novembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Infine il 12 dicembre al Teatro Goldoni sarà messo in scena uno spettacolo inedito, a cura di Alberto Toso Fei, sulla vita dei due artisti, basata sui testi di loro lettere d'amore, gentilmente messe a disposizione dalla figlia Chiara.