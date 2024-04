I più grandi maestri della fotografia mondiale a Venezia

Un'immersione nel mondo della fotografia, con una proposta formativa di alto profilo: Vip - Venezia International Photo Festival, la manifestazione internazionale dedicata alla formazione fotografica, ritorna sull’Isola di San Servolo con la sua quinta edizione, dal 12 al 15 aprile. A partecipare saranno i grandi "maestri" della fotografia che propongono ciascuno un workshop a tema destinato ai professionisti, semi professionisti o anche a semplici amatori che desiderano apprendere le tecniche base.

L'isola diventa luogo ideale per una community di appassionati di fotografia, attraverso un programma articolato in 15 workshop di tre giornate che permetterà ai partecipanti di confrontarsi e condividere l’esperienza formativa in forma residenziale, con alcuni tra i più noti nomi della fotografia internazionale. Ci saranno Vincent Peters, Reza, Alan Shaller, Olivier Folmi, Daniel Archer, Robbie McIntosh, Craig Fleming e Tatiana Gerusova.

Durante i tre giorni di residenza i partecipanti avranno, oltre all’occasione di fotografare la città, la sua laguna e di fare formazione in aula sulle tecniche fotografiche, anche la possibilità di partecipare ad alcuni momenti culturali offerti dalla città e di partecipare, sabato 13 aprile, ad una speciale conferenza a San Servolo con il pluripremiato fotografo Steve McCurry.

I temi proposti dai maestri saranno vari: ritratto, moda, street photography, wildlife, lifestyle, fotografia di architettura, landscape, ecc. e naturalmente il soggetto principale o il contesto dominante sarà Venezia, città che ospita la manifestazione e set perfetto per i partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni: www.veneziaphoto.org