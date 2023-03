Alla Fondazione Querini Stampalia l'incontro su "Fotografia e Società"

In occasione della mostra Graziano Arici. Oltre Venezia ‘Now is the Winter of our Discontent’ prosegue il ciclo di incontri e approfondimenti con autori, esperti e addetti ai lavori proposto dalla Fondazione Querini Stampalia e a cura di Lorenza Bravetta, per riflettere sul valore dell’immagine nella cultura contemporanea e sul ruolo degli archivi fotografici, a partire dai temi della ricerca dell’autore.

Terzo appuntamento giovedì 23 marzo, alle ore 18 per approfondire il tema "Fotografia e Società": se è vero, come sosteneva Gisèle Freund, che la fotografia è in grado di riprodurre la realtà meglio della realtà stessa, con il suo straordinario archivio Graziano Arici ci conduce in un lungo viaggio alla scoperta delle trasformazioni sociali e culturali che hanno caratterizzato Venezia dalla seconda metà dell’800 ai nostri giorni. Un racconto autoriale e, al tempo stesso, vernacolare delle numerose contaminazioni che hanno contribuito a fare di Venezia un unicum al mondo.



Intervengono Mario Calabresi, giornalista; Giovanna Calvenzi, curatrice; Uliano Lucas, fotografo, e Toni Thorimbert, fotografo. Modera Giuliano Sergio, docente di Storia dell’arte presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia. L'incontro è libero fino a esaurimento posti.



L'appuntamento è preceduto, alle ore 17, dal percorso guidato alla mostra sullo stesso tema: "Fotografia e Società". Il percorso è compreso nel biglietto di ingresso alla Fondazione e su prenotazione a didattica@querinistampalia.org.