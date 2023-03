Francesco De Carlo in scena al Teatro del Parco con "Limbo"

Il comico e conduttore televisivo Francesco De Carlo sarà il protagonista, martedì 14 marzo (ore 21), del terzo appuntamento di “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand up comedy del Teatro del Parco di Mestre con alcuni tra i nuovi comici italiani più irriverenti e originali.

De Carlo presenta Limbo, un monologo serrato tra stand up comedy e narrazione, in cui, con il suo stile unico e coinvolgente, ripercorre irresistibili vicende e episodi di vita personale per raccontare l’appartenenza ad un universo contraddittorio. Un viaggio in un tempo sospeso tra nostalgia e speranza, voglia di restare ed esigenza di partire, le chimere del mondo dello spettacolo e il bullismo dei coatti di quartiere. Storie che gli hanno cambiato la vita, costretto ad affrontare narcisismo e insicurezza, e a fare i conti con un passato difficile che rischia di mettere a repentaglio il suo futuro di sogni e ambizioni.

Protagonista e autore di numerosi programmi televisivi sulle principali reti nazionali, De Carlo ha partecipato ai più prestigiosi festival internazionali e debuttato in programmi comici televisivi in Inghilterra.